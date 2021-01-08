Куклина первой из россиянок начнет спринт в Оберхофе
08:38
Стали известны стартовые номера биатлонисток в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, информирует сайт IBU.
Первой из россиянок в гонку уйдет Лариса Куклина, получившая 7-й номер. Далее стартуют Ирина Казакевич (37-й номер), Евгения Павлова (43), Светлана Миронова (68) и Ульяна Кайшева (71).
Последней из россиянок стартует дебютантка Кубка мира Наталья Гербулова (103).
Женский спринт в Оберхофе пройдет в пятницу (8 января).
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