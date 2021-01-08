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Куклина первой из россиянок начнет спринт в Оберхофе

08:38
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Стали известны стартовые номера биатлонисток в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, информирует сайт IBU.

Первой из россиянок в гонку уйдет Лариса Куклина, получившая 7-й номер. Далее стартуют Ирина Казакевич (37-й номер), Евгения Павлова (43), Светлана Миронова (68) и Ульяна Кайшева (71).

Последней из россиянок стартует дебютантка Кубка мира Наталья Гербулова (103).

Женский спринт в Оберхофе пройдет в пятницу (8 января).

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