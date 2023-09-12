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Сегодня, 14:30

Кручинкина объяснила, почему тренировалась в Сочи в белорусской экипировке

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Елена Кручинкина объяснила «СЭ», почему на этапе Кубка Содружества тренировалась в белорусской экипировке.

— Экипировка у тебя еще белорусская, верно?

— У меня есть часть белорусской, часть российской осталась с юниорского возраста, — сказала Кручинкина «СЭ». — Я была в сборной юниоров много лет. Поэтому она еще есть. Просто, когда я уехала из Белоруссии, заехала домой на один день, не успела поменять. Надеялась, что перед Сочи поеду. Там было мало времени, я сдала билеты и осталась в Тюмени, поэтому экипировка белорусская. Думаю, что белорусы не обидятся, что я в их экипировке пока катаюсь. Извините.

— В Тюмени на чемпионате России уже поменяешь?

— В белорусской точно бегать не буду. Посмотрим.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.

Елена Кручинкина. «Может дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Елена Кручинкина
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