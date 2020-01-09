Кристина Резцова: «Не хватало резкости движений»

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Резцова заняла 43-е место, ни разу не промазав.

— Сказать, что было по-особенному тяжело, не могу. Хорошая, напряженная гонка. Пока не хватает резкости движений, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — Не могла в чуть более быстром темпе работать. Затянутые движения были. Не стала делать много быстрых ускорений, вчера было не очень функциональное состояние. Лучше недобрать, чем перебрать. Следующая гонка, думаю, будет получше.

Не скажу, что лыжи шли хуже, чем у других работали. Здесь тяжелая трасса, с каждым кругом лыжи шли все тяжелее и тяжелее, воды много набирали.