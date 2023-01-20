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Сегодня, 18:20

Истомин: «Если бы не поехали в Рыбинск, это было бы некрасиво»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Артем Истомин рассказал «СЭ», почему в отличие от многих групп, его команда не стала пропускать этап Кубка России в Рыбинске.

— Наталья Гербулова не поехала в Рыбинск на Кубок России по состоянию здоровья или потому что на Кубке Содружества была лидером общего зачета, поэтому надо было лучше подготовиться к этапу в Раубичах?

— Нет. Мы изначально планировали стартовать везде. Конечно, мы бы хотели пропустить этап в Рыбинске, чтобы в более нормальном состоянии подойти к Кубку Содружества в Раубичах. Но просто если бы мы туда не поехали либо какие-то гонки пропускали, с нашей стороны это было бы некрасиво. Все равно на это тратятся большие деньги, болельщики приходят на соревнования. Если мы их еще будем пропускать...

— Можно было бы Халили дать отдохнуть, учитывая его не самое оптимальное состояние.

— А как? Болельщики пришли на него посмотреть, а он не бежит. У нас что, Олимпиада или чемпионат мира на носу?

— В Рыбинске целые группы пропустили этап, а тут один Халили из вашей команды.

— Это их подготовка. Не буду за них отвечать, только за себя, — сказал Истомин «СЭ».

Артем Истомин. «Не почувствовал, что негативный фон вокруг меня изменился. Кто-то его создает». Интервью тренера Истомина

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