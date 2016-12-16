Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – третья

Немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер стала победительницей индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Второй к финишу пришла француженка Колин Варсен. Россиянка Дарья Виролайнен замкнула тройку.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. К. Хорхлер (Германия) – 44.54,7 (0 шт. кругов)
2. Варсен (Франция) – отставание 1.1 (1)
3. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 30.2 (1)
4. Полиакова (Словакия) – 35.8 (0)
5. Мака (Польша) – 52.3 (0)
6. Юркевич (Белоруссия) – 1.03,9 (2)…
8. СЛИВКО (Россия) – 1.15,7 (1)…
9. КАЙШЕВА (Россия) – 1.24,3 (3)…
15. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) – 2.23,5 (3)…
17. ШУМИЛОВА (Россия) – 2.55,9 (3)…
17. НИКУЛИНА (Россия) – 2.55,9 (4)…
Catch
Ща мамаша как обычно за Дарью впряжётся, и куковать Ульяне в ИБУ вечно. На то, видимо, и был расчёт разного рода касперовичей. Чтобы Ульяна хотя бы в одной гонке не стала лучшей среди наших, тогда они спокойно опять её задвинут по "спортивному" принципу.
22:07 16 декабря
Урфин_Я
Тут про биатлон, а ты уже похоже выиграл в литробол, раз сюда про него вещать приперся...
20:54 16 декабря
Bache Gabrielsen
А кто вы такие, чтобы тут баллоны катить ? Шумилова, как бы к ней ни относиться, серебряный призер Олимпиады, а вы, господа, хоть раз первенство двора, в чем-то кроме литрбола выигрывали ?
20:12 16 декабря
Союз Аполлонович
Если Ульяну не возьмут на сл этап кубка мира, то к стенке всех касперовичей надо ставить. А про шуми согласен. Если это начало конца ее карьеры, то это гуд. Видеть ее харю не могу. Слепцову бы еще туда же))
18:36 16 декабря
Урфин_Я
У Ульяны второй ход в гонке и на-а-амного лучше остальных наших! Виктория совсем слабовато ногами ((( С таким ходом в КМ ловить будет нечего вообще... Шумилова похоже осела в КИБУ, но это - ура! Будем смотреть завтрешний спринт...
18:28 16 декабря