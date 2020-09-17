Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Губерниев отреагировал на задержание бывшего президента СБР Кравцова

11:38
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о задержании экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

— Александр Кравцов несколько лет руководил российским биатлоном и производил впечатление человека, у которого все было и будет хорошо... — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Ранее стало известно, что Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Функционер задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1011

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир