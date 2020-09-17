Губерниев отреагировал на задержание бывшего президента СБР Кравцова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о задержании экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

— Александр Кравцов несколько лет руководил российским биатлоном и производил впечатление человека, у которого все было и будет хорошо... — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Ранее стало известно, что Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Функционер задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.