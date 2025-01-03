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Французская биатлонистка Хло Шевалье завершила карьеру

Алина Савинова
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Французская биатлонистка Хло Шевалье приняла решение о завершении карьеры.

В ноябре спортсменке исполнилось 29 лет. Она является младшей сестрой двукратной победительницы Олимпийских игр 2022 года Анаис Шевалье-Буше.

«На пути к 2025 году... и к новой жизни. Пришло время перевернуть страницу биатлона. Я прожила уникальное приключение — на 1000%. Со взлетами и падениями, с периодами сомнений и бурной радости, с важными встречами и незабываемыми моментами. Спасибо всем, кто помогал мне, сопровождал меня и шел за мной, поддерживал, вдохновлял на этом пути», — написала француженка в своих соцсетях.

Хло Шевалье дебютировала в Кубке мира в сезоне-2015/16 и провела в розыгрыше 69 гонок. В 2018 году биатлонистка завоевала две золотые медали в чемпионате Европы в Валь-Риданне (в индивидуальной гонке и пасьюте).

Биатлон
Хло Шевалье
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