Евгения Павлова: "Люди, оставьте г*** при себе. У меня свой маленький мир с единорожками"

Российская биатлонистка Евгения Павлова объяснила свою публикацию в Инстаграме, появившуюся перед стартом спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В ней 25-летняя спортсменка попросила подписчиков "оставить свое г*** при себе".

– Что за комментарий оставили перед стартом? Уже когда началась – а тут бам, пост от вас.

– Да до моего выхода час был. Думала, за мной еще табун баб. Открываю протокол – предпоследняя. Сидела в Интернете, что еще делать. А там столько негатива в мой адрес. Мне-то ладно, но есть родители, которые тоже это все читают. Мама близко к сердцу все принимает. Не очень хочется, чтобы она переживала из-за г***ище, которое льется от диванных критиков. Им же вернется. Люди, оставьте г*** при себе. А у меня свой маленький мир с единорожками.

– Вам прямо в директ пишут?

– Да везде! Чуть ли не родителям. Люди, вы с ума сошли? Один мат-перемат, "сдохни". Не могу этого понять. Не я же принимала решение по поводу своего участия в эстафете. Меня поставили, я сделала все, что могла. Не получилось. Получится потом.

– Понимаете, что новый пост может вызвать еще больший негатив?

– Пусть делают что хотят. Я же никого не оскорбила. У кого какашка на душе, пусть и будет какашкой. Если есть люди, которые думают, что мы от этих их слов пойдем и вздернемся – что за бред? Может, им просто нужно кого-то поругать и станет легче? Тогда пусть. Вдруг отпустит. (Владимир Иванов)

Напомним, Павлова принимала участие в смешанной эстафете на чемпионате мира, в которой проиграла больше минуты на своем первом этапе. Российская команда стала 4-й.

В сегодняшней спринтерской гонке Павлова заняла 24-е место.

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