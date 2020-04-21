Драчев голосовал против назначения новых старших тренеров сборной России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону.

— Конечно, я голосовал против, — сказал Драчев в интервью ТАСС. — Точного распределения голосов не могу сказать.

Моя позиция такая, потому что я знаю этих тренеров. И уровень, который у них есть на данный момент. Но есть много нюансов, дело здесь не только в тренерских особенностях.

Вариантов много. Пока принято такое решение, а дальше будем смотреть.

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. Против назначения специалистов проголосовали Драчев и вице-президент СБР Сергей Чепиков. Теперь кандидатуры Королькевича и Кабукова должны быть утверждены Министерством спорта РФ.