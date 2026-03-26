Тарьей Бе показал медаль ЧМ-2011 после дисквалификации Устюгова: «Чистый спорт в итоге побеждает»

Бывший норвежский биатлонист Тарьей Бе опубликовал в соцсети фотографию с бронзовой медалью чемпионата мира-2011, которая досталась ему после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

«Видно, что я стал старше? Медаль, которую я получил на этих выходных, на самом деле — мое достижение 15-летней давности, с последней гонки чемпионата мира в 2011 году. Наконец-то у меня есть все шесть. Это хороший знак, что чистый спорт в итоге побеждает, даже если этот момент наступает с опозданием. Спасибо за все сообщения», — написал 37-летний норвежец в соцсети.

Церемония передачи медали прошла в ходе заключительного этапа Кубка мира в Холменколлене.

На чемпионате мира-2011, который проходил в Ханты-Мансийске, Устюгов стал вторым в масс-старте, а Бе занял четвертое место. В результате дисквалификации Устюгова за нарушение антидопинговых правил норвежец стал третьим.

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