Дмитрий Малышко: «На Кубке России выступать не буду»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что не собирается выступать на Кубке России и будет самостоятельно поддерживать форму в финском Контиолахти.

— Я изначально выступал против поездки на «Ижевскую винтовку». Против того, чтобы с Кубка мира ехали на Кубок России вместо отдыха. Это большая ошибка. Еще в Анси говорил, что не поеду. Так и получилось, — сказал Малышко в эфире Матч ТВ.

Мы долго общались с тренерами. Я объяснил свою позицию, и они согласились с моими доводами. Но все равно приняли такое решение.

Так как в Санкт-Петербурге снега нет, то уезжаю Контиолахти. И буду готовиться там, пока не будет ясности по мне. Там буду поддерживать форму.

Но на Кубке России выступать не буду. Считаю, что если убрали из сборной, то есть с Кубка мира даже не отправили на Кубок IBU, то это о многом говорит. Раз не считают, что я могу помочь команде, то не буду напрашиваться. Если вызовут на Кубок IBU, то готов доказывать свою состоятельность результатом. Но на Кубке России смысла в этом не вижу.