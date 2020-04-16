Дмитрий Губерниев: «Не очень понимаю возни вокруг Польховского»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о Валерии Польховском. Он может возглавить сборную России. 10 апреля правление Союза биатлонистов России приняло решение направить на согласование в Минспорт его кандидатуру.

— Что-то я не очень понимаю возни вокруг Польховского, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Если его утвердят главным тренером сборной России по биатлону, он и должен определить старших по мужчинам и женщинам! За результат будет отвечать именно Польховский, с него и спрос. И он готов! Разве Черчесов, например, вступал в полемику по поводу, скажем, Ромащенко? Или разрешения у РФС спрашивал? Главный тренер отвечает за все и всех!