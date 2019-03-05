Бескон может пропустить чемпионат мира из-за болезни

Французская биатлонистка Анаис Бескон не полетела с командой в шведский Эстерсунд, где 7 марта стартует чемпионат мира. Как сообщает AFP, олимпийская чемпионка и двукратный бронзовый призер Олимпиады заболела, поэтому ее участие в соревнованиях под вопросом. Она в ближайшее время пройдет обследование, по итогам которого будет принято решение о ее дальнейшем участии в чемпионате мира.

Напомним, что чемпионат мира продлится до 17 марта. Помимо Бескон в женскую сборную Франции были вызваны Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Селия Аймонье и Жюли Симон.