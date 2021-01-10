Шашилов объяснил, почему в эстафете выступит Кайшева, а не Куклина
13:21
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов объяснил выбор состава на смешанную эстафету.
«Почему бежит Кайшева, а не Куклина? Это решение тренерского штаба. Мы учитывали функциональное состояние, хороший последний круг Ульяны», — сказал Шашилов эфире телеканала «Матч ТВ».
Помимо Кайшевой, побегут Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты. Начало — в 13.30 (мск).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю