Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:34

Дениз Херманн выиграла спринт на втором этапе Кубка мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринт на втором этапе Кубка мира-2022/23 в Хохфильцене.

Она преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 07,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла чешка Маркета Давидова (+18,1, 1 промах). Тройку лучших замкнула француженка Жюли Симон (+20,1, 1 промах).

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Спринт, 7,5 км

Женщины

1. Дениз Херманн (Германия) — 20.07,1 (0)

2. Маркета Давидова (Чехия) — 18,1 (1)

3. Жюли Симон (Франция) — 20,1 (1)

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 32,4 (2)

5. Анамария Лампич (Словения) — 35,8 (3)

Биатлон
Дениза Херманн
Жюли Симон
Маркета Давидова
2
2
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латыпов занял первое место в спринте на 10 км на этапе Кубка России по биатлону
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости