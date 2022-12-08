Дениз Херманн выиграла спринт на втором этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринт на втором этапе Кубка мира-2022/23 в Хохфильцене.

Она преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 07,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла чешка Маркета Давидова (+18,1, 1 промах). Тройку лучших замкнула француженка Жюли Симон (+20,1, 1 промах).

Кубок мира по биатлону-2022/23

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Спринт, 7,5 км

Женщины

1. Дениз Херманн (Германия) — 20.07,1 (0)

2. Маркета Давидова (Чехия) — 18,1 (1)

3. Жюли Симон (Франция) — 20,1 (1)

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 32,4 (2)

5. Анамария Лампич (Словения) — 35,8 (3)