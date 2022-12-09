Йоханнес Бе выиграл спринт в Хохфильцене, не допустив ни одного промаха

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты и 4 секунды и не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание +43,0 секунды, 1 промах), на третьей строчке — норвежец Штурла Легрейд (+45,9, 1).

Итоговый протокол мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене. IBU

Гонка преследования у мужчин на этапе в Хохфильцене состоится в воскресенье, 11 декабря и начнется в 16.15 (мск).