Ирина Старых: «Не знаю, что случилось за сутки»

Россиянка Ирина Старых осталась крайне разочарована свои выступлением в смешанной эстафете на старте чемпионата мира. Она бежала на первом этапе и на стойке потратила все три запасных патрона, чтобы закрыть все мишени.

— Извините за мой этап. Было очень тяжело и волнительно. Видимо, это и сказалось, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ». — За стрельбу я очень переживала. Не хватило сил на последнем круге. Было очень тяжело. Не могла ни за кем подержаться. Не знаю даже, почему?

На сборе чувствовала себя идеально. Не знаю, что случилось, буквально, за сутки.