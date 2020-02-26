Драчев поздравил Павлову с золотой медалью чемпионата Европы

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram фотографию с Евгенией Павловой, которая победила в суперспринте на проходящем в Белоруссии чемпионате Европы.

26-летняя биатлонистка преодолела дистанцию без штрафных кругов, не используя дополнительные патроны.

«Поздравляю Евгению Павлову с золотом на чемпионате Европы! Браво! Россия, вперед!» — подписал фото Драчев.