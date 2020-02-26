Драчев поздравил Павлову с золотой медалью чемпионата Европы
20:39
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram фотографию с Евгенией Павловой, которая победила в суперспринте на проходящем в Белоруссии чемпионате Европы.
26-летняя биатлонистка преодолела дистанцию без штрафных кругов, не используя дополнительные патроны.
«Поздравляю Евгению Павлову с золотом на чемпионате Европы! Браво! Россия, вперед!» — подписал фото Драчев.
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