ЧМ-2020 по биатлону
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Драчев поздравил Павлову с золотой медалью чемпионата Европы

20:39
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram фотографию с Евгенией Павловой, которая победила в суперспринте на проходящем в Белоруссии чемпионате Европы.

26-летняя биатлонистка преодолела дистанцию без штрафных кругов, не используя дополнительные патроны.

«Поздравляю Евгению Павлову с золотом на чемпионате Европы! Браво! Россия, вперед!» — подписал фото Драчев.

Чемпионат Европы по биатлону

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