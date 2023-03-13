ЦСКА вновь обыграл «Зенит». Все решил джокер Райковича

Чемпион НБА Девонтэй Кэйкок начинает оправдывать свой переезд в столицу России.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон

«Зенит» — ЦСКА — 69:72 (14:20, 16:13, 22:16, 17:23)

«Зенит»: Фрайзер (20 + 5 передач), Кулагин (10), Карасев (10)

ЦСКА: Милутинов (19 + 13 подборов), Уэйр (17 + 6 передач), Кэйкок (8 + 7 подборов)

ЦСКА одерживает победу над «Зенитом» в матче недели Единой лиги ВТБ. Все решилось в концовке, где отличную игру продемонстрировал новичок армейцев Девонтэй Кэйкок. Также по традиции в Северной столице классно действовали Каспер Уэйр и Никола Милутинов. В составе «Зенита» стоит выделить Трента Фрайзера и Дмитрия Кулагина. Во многом благодаря этой паре защитников хозяева смогли довести матч до напряженной концовки.

Свои задачи

Первые два матча сезона-2022/23 Единой лиги ЦСКА выиграл у «Зенита» практически без шансов. Для Чави Паскуаля это был тревожный звоночек, поэтому перед второй частью регулярки сине-бело-голубые решили серьезно перетряхнуть состав. Вместо покинувших команду Ричарда Соломона, Томаша Уимбуша и Джо Томассона в Петербург приехали более статусные легионеры. Двукратный чемпион Евролиги Адриан Морман и Ройс Хэм были призваны усилить переднюю линию, а Трент Фрайзер — разгрузить Томаса Эртеля.

Этот ход сработал. В третьем матче с ЦСКА «Зенит» выглядел гораздо более цельной и разносторонней командой. Фрайзер и компания прервали победную серию красно-синих из 24 матчей, показав, что дорога армейцев к возвращению титула будет очень тернистой.

С момента предыдущей встречи коллективы Паскуаля и Эмила Райковича проиграли по разу: «Зенит» на выезде уступил «Нижнему Новгороду», ЦСКА — УНИКСу в Казани в овертайме. Для армейцев это поражение было болезненным, но не критичным. Они все равно удержались на первой строчке в таблице. Хуже было то, что сразу два лидера — Алексей Швед и Никола Милутинов — получили повреждения, и если сербский центровой уже вернулся в строй, то российский защитник не появлялся на паркете уже месяц.

Для «Зенита» неудача в Нижнем сыграла роль встряски. После этого действующий чемпион выдал серию из трех побед подряд: над «НН», УНИКСом и «Локо». Правда, тоже не без потерь. Эртель должен вернуться в строй к первому раунду плей-офф, Морман перенес операцию на поврежденной кисти. Сроки восстановления опытного француза неизвестны.

Таким образом, к отчетной встрече принципиальные соперники подошли без своих лидеров (Швед и Эртель), а также уже понимая расклады на первый раунд плей-офф.

Не день Хоумсли

ЦСКА досрочно выиграл регулярку и ждет в соперники кого-то из трио «Самара», «Енисей», «Автодор» (московская команда будет иметь преимущество домашней площадки в каждом из раундов плей-офф). «Зенит» вряд ли сможет потеснить УНИКС со второго места, поэтому получит в соперники московский МБА. Ну и самое важное — команды не смогут встретиться друг с другом до финала.

Поэтому у тренеров было право на эксперименты. Например, Паскуаль пытается «разбудить» капитана Андрея Зубкова. Форвард проводит откровенно слабый сезон, а после приезда Мормана даже стал выпадать из заявки команды. Травма француза дала россиянину хороший шанс вернуть утраченные позиции, но с ЦСКА Зубков получил три фола за 6,5 минуты и отправился отдыхать задолго до перерыва.

Райковичу необходимо интегрировать в составе Девонтэя Кэйкока. За месяц до подписания контракта с ЦСКА чемпион НБА мог оказаться в «Зените». Но сине-бело-голубые предпочли ему Хэма. Поэтому этот матч был максимально принципиален для экс-игрока «Лейкерс», и он не подвел свою новую команду.

Кэйкок набрал все свои восемь очков в концовке, став Х-фактором успеха ЦСКА. Дэвонтей доминировал под кольцом и забрал ключевой подбор на последних секундах после промаха Калеба Хоумсли. К слову, американский защитник провалил принципиальную игру: 1/5 — двухочковых и 2/10 — трехочковых. Это явно не та статистика, на которую способен Хоумсли.