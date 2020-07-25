УНИКС на год подписал защитника Нейта Уолтерса

Американский защитник Нейт Уолтерс продолжит карьеру в УНИКСе. Контракт игрока рассчитан на один год, сообщает сайт казанцев.

Американский защитник Нейт Уолтерс @NateWolters продолжит карьеру в БК УНИКС. Контракт игрока рассчитан на один год? pic.twitter.com/r0L6lRbICz — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 25, 2020

В прошлом сезоне баскетболист выступал в составе «Маккаби» из Тель Авиве. В национальном чемпионате игрок набирал 7,7 очков, 1,5 подбора, 3 результативные передачи.

В Евролиге статистика игрока выглядит следующим образом: 7,5 очков, 1,8 подбора, 2,7 результативные передачи.