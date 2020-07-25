УНИКС на год подписал защитника Нейта Уолтерса
19:47
Американский защитник Нейт Уолтерс продолжит карьеру в УНИКСе. Контракт игрока рассчитан на один год, сообщает сайт казанцев.
В прошлом сезоне баскетболист выступал в составе «Маккаби» из Тель Авиве. В национальном чемпионате игрок набирал 7,7 очков, 1,5 подбора, 3 результативные передачи.
В Евролиге статистика игрока выглядит следующим образом: 7,5 очков, 1,8 подбора, 2,7 результативные передачи.
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