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УНИКС на год подписал защитника Нейта Уолтерса

19:47
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Американский защитник Нейт Уолтерс продолжит карьеру в УНИКСе. Контракт игрока рассчитан на один год, сообщает сайт казанцев.

В прошлом сезоне баскетболист выступал в составе «Маккаби» из Тель Авиве. В национальном чемпионате игрок набирал 7,7 очков, 1,5 подбора, 3 результативные передачи.

В Евролиге статистика игрока выглядит следующим образом: 7,5 очков, 1,8 подбора, 2,7 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/unics/?id=dobro-pozhalovat-neyt-

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