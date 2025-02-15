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15 февраля 2025, 22:12

Представитель Евролиги назвал Матч звезд Единой лиги ВТБ лучшим в мире

Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказал мнение, что матч звезд Единой лиги ВТБ является лучшим в мире и даже превосходит аналог НБА с точки зрения шоу-программы.

«Я всегда приезжаю на Матч звезд, чтобы выразить свою поддержку Единой лиге ВТБ, — приводит ТАСС слова Шашича. — [Президент лиги] Сергей Кущенко меня приглашает, и я ни разу не отказался. И если говорить откровенно, мне очень нравится шоу-программа Матча звезд. Мне кажется, это лучшая шоу-программа матчей звезд в мире. Я даже, думаю, тут и с НБА не надо сравнивать — все намного лучше. Сергей уже много раз доказал, что он не только отличный президент лиги, но и лучший концепт-планировщик. Думаю, многие функционеры должны приехать сюда, посмотреть, как все организовано, и попробовать сделать у себя что-то подобное. Искренне уверен, что это лучший матч звезд в мире».

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в воскресенье, 16 февраля, в Москве.

Источник: ТАСС
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