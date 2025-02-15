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15 февраля 2025, 18:30

Ведищев ответил на вопрос о возможных новичках «Локомотива-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил «СЭ», что краснодарцы продолжают изучать рынок свободных агентов.

Ранее стало известно, что два легионера команды — Би Джей Джонсон и Карвел Андерсон — выбыли до конца сезона.

— Будете брать новых игроков?

— Мы мониторим рынок. Очень сложно найти качественных исполнителей, учитывая, что до плей-офф осталось очень мало времени. Вероятно, будем искать внутренние резервы. Или, может быть, подпишем кого-то, если потенциальный новичок нас устроит.

— Когда к «Локо» присоединится Таджер Макколл?

— В ближайшую неделю они приедет в Краснодар, и начнем готовить его к матчам. Надеюсь, что Таджер будет в хорошей форме и быстро вольется в наш ростер.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, команда одержала 25 побед и потерпела 7 поражений в сезоне-2024/25.

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БК Локомотив-Кубань
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