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Объявлена символическая пятерка тура Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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По итогам матчей Единой лиги ВТБ 18-21 ноября была составлена символическая пятерка игроков.

Андрей Мартюк — самый эффективный игрок тура: 22 очка, 6 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и победа «Локо» в Минске.

Райан Боутрайт помог «Автодору» одержать вторую подряд победу: 22 очка, 8 передачи, 3 подбора и 2 перехвата против «Енисея».

Брайон Аллен стал героем самого крупного камбэка в сезоне: «Парма» отыграла 19 очков у «Нижнего Новгорода», а защитник пермяков отметился 24 очками, 7 подборами, 7 передачами и 2 перехватами.

У Джалена Рейнольдса — первый дабл-дабл в сезоне. Центровой УНИКСа набрал 17 очков и 10 подборов в матче с «Самарой».

Дмитрий Кулагин стал самым результативным в матче «Зенита» и МБА — 22 очка при 7 из 11 с игры.

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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