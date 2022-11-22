Объявлена символическая пятерка тура Единой лиги ВТБ

По итогам матчей Единой лиги ВТБ 18-21 ноября была составлена символическая пятерка игроков.

Андрей Мартюк — самый эффективный игрок тура: 22 очка, 6 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и победа «Локо» в Минске.

Райан Боутрайт помог «Автодору» одержать вторую подряд победу: 22 очка, 8 передачи, 3 подбора и 2 перехвата против «Енисея».

Брайон Аллен стал героем самого крупного камбэка в сезоне: «Парма» отыграла 19 очков у «Нижнего Новгорода», а защитник пермяков отметился 24 очками, 7 подборами, 7 передачами и 2 перехватами.

У Джалена Рейнольдса — первый дабл-дабл в сезоне. Центровой УНИКСа набрал 17 очков и 10 подборов в матче с «Самарой».

Дмитрий Кулагин стал самым результативным в матче «Зенита» и МБА — 22 очка при 7 из 11 с игры.