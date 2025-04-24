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Сегодня, 22:09

«Уралмаш» победил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии

Алина Савинова
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«Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 75:66. Встреча прошла в Краснодаре на арене «Баскет-холл».

Самым результативным игроком матча стал Джавонте Даглас из екатеринбургской команды, который набрал 18 очков. У «Локомотива» лучшую результативность показал Кирилл Елатонцев (10 очков).

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Екатеринбурге. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 66:75 (21:24, 15:25, 13:12, 17:14)

«Локомотив»: Елатонцев (10), Кливленд (9), Мартюк (9)

«Уралмаш»: Даглас (18), Эллис (15), Белянков (11)

24 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-1

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
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