Паскуаль — о втором матче с «Пармой»: «Первые 7-8 минут «Зенит» играл фантастически»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Пармой» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 92:79 в пользу хозяев.

«Мы очень хорошо начали матч, особенно первые 7-8 минут — играли фантастически как в защите, так и в нападении. После этого в первой половине второй четверти, мы немного потеряли контроль, допустили четыре потери подряд. Но в третьем отрезке мы снова начали вести игру, шаг за шагом добились большого преимущества и удерживали его до конца матча», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Паскуаля.

«Зенит» удвоил преимущество в серии до трех побед — 2:0. Третий матч команд состоится в Перми 27 апреля.