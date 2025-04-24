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Паскуаль — о втором матче с «Пармой»: «Первые 7-8 минут «Зенит» играл фантастически»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Пармой» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 92:79 в пользу хозяев.

«Мы очень хорошо начали матч, особенно первые 7-8 минут — играли фантастически как в защите, так и в нападении. После этого в первой половине второй четверти, мы немного потеряли контроль, допустили четыре потери подряд. Но в третьем отрезке мы снова начали вести игру, шаг за шагом добились большого преимущества и удерживали его до конца матча», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Паскуаля.

«Зенит» удвоил преимущество в серии до трех побед — 2:0. Третий матч команд состоится в Перми 27 апреля.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
Хавьер Паскуаль
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