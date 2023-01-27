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27 января, 17:15

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с 22-летним форвардом Сергеем Долининым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» и форвард Сергей Долинин приняли решение о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Долинин в минувшем сезоне четыре раза выходил на площадку в составе основной команды «Локо», набирая 1,3 очка и 1,0 подбор за 6 минут в среднем за игру.

В составе «СШОР-Локомотив-Кубань» (суперлига-1) форвард провел 13 матчей, его среднестатистические показатели составили 5,8 очка, 4,2 подбора и 1,6 передачи.

Источник: https://vk.com/lokobasket
БК Локомотив-Кубань
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