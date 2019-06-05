Куртинайтис отметил, что ЦСКА играл по-чемпионски в первом матче против "Химок"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после поражения от ЦСКА​ (85:106) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ отметил, что соперник сыграл по-чемпионски. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.

– ЦСКА сыграл сегодня по-чемпионски: игроки действовали собранно, попадали, наказывали нас за ошибки, – приводит пресс-служба лиги слова Куртинайтиса. – Они показали большое мастерство, доказали, что не зря взяли титул Евролиги. В то же время, мне не понравилось, как некоторые из наших игроков отнеслись к этому матчу. Знаю, что сейчас пишут, мол, "Химки" реализовали план на сезон. Но я с этим не согласен.

Мы шли к этому моменту 10 месяцев, боролись и должны играть в финале, а до игроков я пока достучаться не могу. Понятно, мы можем и уступить, но не так, как сегодня.

Следующий матч состоится в Москве 7 июня. Начало в 19.30 по московскому времени.

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