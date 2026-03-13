Бабурин назвал причины слабого сезона «Нижнего»

Капитан «Пари НН» Евгений Бабурин в разговоре с «СЭ» назвал причины слабого сезона своего клуба, который идет на 9-м месте, отставая от места в плей-офф на 4 победы.

— В чем причина не самого удачного сезона для «Нижнего»?

— Думаю, этот вопрос лучше адресовать менеджменту клуба. Со своей стороны могу сказать, что мы проиграли много матчей, которые могли выиграть. Могу вспомнить четыре-пять игр, где мы не удержали солидное преимущество. Вероятно, дело в нехватке общекомандного опыта — не какого-то конкретного игрока или тренера, а именно командного взаимодействия в ключевых моментах. У нас много игроков, кто первый или второй год в лиге, — этого пока недостаточно для стабильно высоких результатов.

— Оцени в целом сезон Единой лиги: шаг вперед, на месте или назад?

— Не хотелось бы давать оценку — каждый сезон уникален. Сейчас он, возможно, не такой сильный, как пять — семь лет назад. Плюс ушли две команды — из Белоруссии и Казахстана, а они добавляли и конкуренции, и количества матчей. Но скучно не стало: даже если команда не в лучшей форме, она может обыграть «Зенит» или преподнести другой сюрприз. Интересно наблюдать, как игроки и команды реагируют на происходящее.

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