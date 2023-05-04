Никита Щитов: «При мне в КХЛ никто и никогда не угрожал игрокам из-за ставок»

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов высказался о нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Со злости могут сделать что угодно. На спортсмена могут напасть не только из-за ставок, сумасшедших хватает. При мне в Континентальной хоккейной лиге никто и никогда не угрожал игрокам. Да, болельщики могли спросить за результат, за игру, но все цивилизовано проходило. Раньше-то могли и на базу приехать, подкараулить где-то или как в 90-е в лес увезти и заставить могилу капать. Ситуация с Алексеем Шведом напоминает это. Надо уходить от такого, на дворе XXI век», — цитирует Щитова Legalbet.

В ночь на 2 мая игрок армейской команды был избит неизвестными у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. После нападения 34-летнего баскетболиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Позже в СМИ появилась информация о том, что на Шведа напали люди, которые проиграли деньги, сделав ставку на матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань». В этой встрече армейцы уступили со счетом 100:103.