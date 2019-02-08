Никита Курбанов: "При нынешнем графике ЦСКА выходной - это роскошь"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победного матча с "Реалом" (82:78) в регулярном чемпионате Евролиги оценил силу соперника и сказал, что тренерский штаб армейцев еще не раз пересмотрит эту встречу в записи.

- Мы победили, это главное, - начал Курбанов. - Конечно, тренеры еще посмотрят запись, возможно, и не раз. И почерпнут моменты, которые в будущем нам еще пригодятся. Впереди еще плей-офф, а "Реал" - наш потенциальный соперник.

- Без травмированных Льюля и Томпкинса с "Реалом" легче играть?

- Ну, не знаю, легче ли. Понятно, что это важные игроки в системе "Реала". Но у мадридцев прекрасный состав. У них могла бы и еще пара игроков не попасть в ротацию, но "Реал" всегда серьезный соперник.

- Насколько важным фактором стал невыбранный лимит командных фолов в концовке?

- Если судить по тому, что мы один из них использовали так, как нам было нужно, сфолили и соперник вынужден был вводить мяч из-за боковой линии, то это сыграло большую роль.

- На прошлой неделе вы провели три матча за пять дней, а к "Реалу" готовились с понедельника. Это ощущалось?

- Согласен, при нынешнем графике это роскошь (смеется). У нас был полноценный выходной и два-три дня тренировок. Возможно, это сыграло свою роль. Победа тому подтверждение. (Антон Бабошин)

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