Американка Фолкнер готова к дебюту за сборную России

Разыгрывающая УГМК Джамирра Фолкнер, получившая российское гражданство, хочет сыграть за сборную России на Евробаскете-2019. Турнир состоится с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.

– Фолкнер продолжает восстанавливается после травмы колена,– отметила в разговоре с "Известиями" генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова. – Если все пойдет по намеченному плану, то она присоединится к команде на первом тренировочном сборе. Джамирра уже приступила к индивидуальным тренировкам, но пока работает без контакта. Важно, что у нее самой есть огромное желание сыграть за сборную России. Мы постоянно находимся на связи, и, по словам Фолкнер, она сделает всё возможное, чтобы набрать оптимальную форму к Евробаскету-2019.