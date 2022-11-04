Защитник «Бруклина» Ирвинг извинился за пост к фильму с антисемитскими клише

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал свое отстранение от матчей за пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Игрок в первое время решил не удалять пост, поскольку не считал это продвижением фильма.

Позже баскетболист принес извинения перед еврейскими общинами, которым его пост принес страдания.

«Обращаюсь ко всем еврейским семьям и общинам, которым мой пост доставил страдания. Я глубоко сожалею о том, что причинил вам боль, и приношу извинения. Сперва я эмоционально отреагировал на то, что меня несправедливо заклеймили антисемитом. Вместо этого мне надо было сосредоточить усилия на процессе исцеления моих еврейских братьев и сестер, которые пострадали от ненавистных замечаний, сделанных в документальном фильме. Я хочу прояснить путаницу в отношении того, как отношусь к антисемитизму, для этого извиняюсь за размещение документального фильма без прояснения контекста и объяснения своего отношения к вещам, высказанным в этой ленте. У меня не было намерений проявить неуважение к истории еврейской культуры в отношении Холокоста или поддержать ненавистническую риторику. Я извлекаю уроки из этого прискорбного события и надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание.

Этот фильм содержит некоторые антисемитские заявления, повествования и формулировки, которые не соответствуют действительности и оскорбляют еврейскую расу/религию. Я несу полную ответственность за свои действия", — говорится в сообщении Ирвинга.

Ранее «Бруклин» отстранил игрока как минимум на 5 матчей. Помимо этого, стороны договорились пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы.