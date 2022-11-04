«Клипперс» оштрафованы на 25 тысяч долларов за игнорирование правил отчетности о травмах

НБА оштрафовала «Клипперс» на 25 тысяч долларом за несоблюдение правил отчетности о травмах, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее клуб из Лос-Анджелеса указал защитника Брэндона Бостона и центрового Муссу Диабате в качестве травмированных. Однако уже 30 октября оба игрока приняли участие в матче регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» 30 октября.

В этом сезоне «Клипперс» идут на 11-м месте Западной конференции. После 8 матчей команда одержала 4 победы и потерпела 4 поражения.