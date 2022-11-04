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Сегодня, 09:17

«Клипперс» оштрафованы на 25 тысяч долларов за игнорирование правил отчетности о травмах

Руслан Минаев
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НБА оштрафовала «Клипперс» на 25 тысяч долларом за несоблюдение правил отчетности о травмах, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее клуб из Лос-Анджелеса указал защитника Брэндона Бостона и центрового Муссу Диабате в качестве травмированных. Однако уже 30 октября оба игрока приняли участие в матче регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» 30 октября.

В этом сезоне «Клипперс» идут на 11-м месте Западной конференции. После 8 матчей команда одержала 4 победы и потерпела 4 поражения.

БК Лос-Анджелес Клипперс
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