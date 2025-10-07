Защитник «Бруклина» Демин пока не тренируется в полном объеме

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес рассказал, что российский защитник Егор Демин пока не тренируется в полном объеме после перенесенной травмы подошвенной фасции.

«Да, [по-прежнему тренируется без контакта]. Прогрессирует, как мы и ожидали. Ничего неожиданного. Он становится ближе к возвращению с каждым днем. Вы видите его на скамейке запасных поддерживающим своих товарищей по команде. Я думаю, это говорит о его вовлеченности», — цитирует тренера Clutch Points.

Сам 19-летний россиянин в ходе медиадня рассказал, что не счетает свою травму серьезной.

Демин был выбран «Бруклином» на драфте-2025 под 8-м номером.

23 октября «Нетс» проведут первый матч регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт».