Защитник «Бруклина» Демин пока не тренируется в полном объеме
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес рассказал, что российский защитник Егор Демин пока не тренируется в полном объеме после перенесенной травмы подошвенной фасции.
«Да, [по-прежнему тренируется без контакта]. Прогрессирует, как мы и ожидали. Ничего неожиданного. Он становится ближе к возвращению с каждым днем. Вы видите его на скамейке запасных поддерживающим своих товарищей по команде. Я думаю, это говорит о его вовлеченности», — цитирует тренера Clutch Points.
Сам 19-летний россиянин в ходе медиадня рассказал, что не счетает свою травму серьезной.
Демин был выбран «Бруклином» на драфте-2025 под 8-м номером.
23 октября «Нетс» проведут первый матч регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт».
