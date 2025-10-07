Баскетбол
Сегодня, 05:30

«Милуоки» победил «Майами», «Хьюстон» выиграл у «Атланты» в предсезонке НБА

Павел Лопатко

«Милуоки» победил «Майами» в предсезонном матче НБА — 103:93 (30:23, 21:26, 17:22, 35:22). Самыми результативными игроками встречи стали Келель Уэйр и Норман Пауэлл из «Майами», набравшие по 18 очков. Пит Нэнс из «Милуоки» заработал 15 очков.

В другом матче «Хьюстон» победил «Атланту» со счетом 122:113 (24:23, 40:37, 30:26, 27:28). Больше всего очков набрал Алперен Шенгюн (19), у Никейла Александера-Уокера из «Атланты» 13 очков.

«Майами» в следующем предсезонном матче 9 октября сыграет с «Сан-Антонио», «Милуоки» 10 октября встретится с «Детройтом».

