«Клипперс» переиграли «Вашингтон», Харден набрал 43 очка
«Клипперс» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:96.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Майами» — 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)
Ш: Болл (32 + 10 подборов), Миллер (21), Салон (17).
М: Хирро (27), Д. Робинсон (22), Хакес (11).
«Вашингтон» — «Клипперс» — 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)
В: Валанчюнас (17), Брогдон (17), Сарр (13).
К: Харден (43), Зубац (18 + 16 подборов), Миллер (15).
«Кливленд» — «Атланта» — 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)
К: Митчелл (30), Э. Мобли (22 + 13 подборов), Гарлэнд (19), Аллен (17 + 10 подборов).
А: Хантер (26), Джонсон (22), Янг (20 + 22 передачи), Рисаше (17), Богданович (17).
«Индиана» — «Портленд» — 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)
И: Сиакам (29), Халибертон (28 + 10 передач), Матурин (24 + 10 подборов), Тернер (15).
П: Саймонс (30), Шарп (17), Хендерсон (17), Эйтон (16 + 12 подборов), Авдия (16).
«Орландо» — «Чикаго» — 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)
О: Саггс (31), Колдуэлл-Поуп (24), Ф. Вагнер (21), М. Вагнер (15).
Ч: Досунму (21), Хортон-Такер (20), Вучевич (19 + 11 подборов).
«Филадельфия» — «Хьюстон» — 115:122 OT (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)
Ф: Макси (39 + 10 передач), Ябуселе (22), Маккейн (15), Каунсил (12 + 10 подборов).
Х: Грин (41), Шенгюн (22 + 14 подборов), Томпсон (19 + 13 подборов), Исон (14).