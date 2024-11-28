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Сегодня, 06:06

«Клипперс» переиграли «Вашингтон», Харден набрал 43 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Клипперс» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:96.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Майами» — 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)

Ш: Болл (32 + 10 подборов), Миллер (21), Салон (17).

М: Хирро (27), Д. Робинсон (22), Хакес (11).

«Вашингтон» — «Клипперс» — 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)

В: Валанчюнас (17), Брогдон (17), Сарр (13).

К: Харден (43), Зубац (18 + 16 подборов), Миллер (15).

«Кливленд» — «Атланта» — 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)

К: Митчелл (30), Э. Мобли (22 + 13 подборов), Гарлэнд (19), Аллен (17 + 10 подборов).

А: Хантер (26), Джонсон (22), Янг (20 + 22 передачи), Рисаше (17), Богданович (17).

«Индиана» — «Портленд» — 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)

И: Сиакам (29), Халибертон (28 + 10 передач), Матурин (24 + 10 подборов), Тернер (15).

П: Саймонс (30), Шарп (17), Хендерсон (17), Эйтон (16 + 12 подборов), Авдия (16).

«Орландо» — «Чикаго» — 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)

О: Саггс (31), Колдуэлл-Поуп (24), Ф. Вагнер (21), М. Вагнер (15).

Ч: Досунму (21), Хортон-Такер (20), Вучевич (19 + 11 подборов).

«Филадельфия» — «Хьюстон» — 115:122 OT (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)

Ф: Макси (39 + 10 передач), Ябуселе (22), Маккейн (15), Каунсил (12 + 10 подборов).

Х: Грин (41), Шенгюн (22 + 14 подборов), Томпсон (19 + 13 подборов), Исон (14).

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