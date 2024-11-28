«Нью-Йорк» проиграл «Далласу», Брансон набрал 37 очков

«Даллас» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:114. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 37 очков.

В других матчах «Мемфис» выиграл у «Детройта» (131:111), «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Торонто» (93:119), «Сакраменто» победил «Миннесоту» (115:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)

Д: Маршалл (24), Ирвинг (23), Граймс (21), Динуидди (21), Вашингтон (19 + 10 подборов).

Н: Брансон (37), Таунс (25 + 14 подборов), Бриджес (20).

«Мемфис» — «Детройт» — 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)

М: Смарт (25), Пиппен (19), Ларэвиа (19), Кларк (13), Уэллс (13), Хафф (13).

Д: Сассер (22), Фонтеккьо (18), Айви (17), Холланд (14).

«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)

Н: Макколлум (19), Робинсон-Эрл (14 + 10 подборов), Мюррэй (14), Мисси (11).

Т: Агбаджи (24), Бэттл (24), Барретт (22 + 11 передач), Барнс (17 + 12 подборов), Уолтер (14 + 11 подборов).

«Миннесота» — «Сакраменто» — 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)

М: Эдвардс (29), Рэндл (21), Александер-Уокер (17), Конли (16).

С: Сабонис (27 + 12 подборов), Монк (27), Фокс (26).