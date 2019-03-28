Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Индиану"

"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99). Для "Пэйсерс" это четвертое поражение в последних пяти встречах.

Разыгрывающий защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Индиана" - 107:99 (29:27, 16:27, 31:15, 31:30)

О: Джордж (31), Адамс (25 + 12 подборов), Грант (19), Уэстбрук (17 + 11 подборов + 12 передач).

И: Богданович (28), Сабонис (18 + 10 подборов), Тернер (12 + 14 подборов).