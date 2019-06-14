Тренер "Клипперс" получил приз имени Руди Томьяновича

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс получил приз имени Руди Томьяновича по итогам сезона-2018/19 в НБА. Он второй раз в истории получил данную награду. Впервые ее получил в 2012 году, когда работал с "Бостоном".
Этот приз ежегодно вручается наставнику, который сочетает в себе профессиональные качества и умение налаживать контакт с прессой и болельщиками. Победитель выбирается через голосование 200 представителей ассоциации профессиональных журналистов, пишущих о баскетболе.
Также на получение награды в этом сезоне претендовали Кенни Аткинсон ("Бруклин"), Майк Д'Антони ("Хьюстон"), Майкл Мэлоун ("Денвер") и Нейт Макмиллан ("Индиана").
.@DocRivers: Esteemed coach. Even better storyteller.— LA Clippers (@LAClippers) 13 июня 2019 г.
🏆 2018-19 Rudy Tomjanovich Award Winner pic.twitter.com/4uyq18RAqQ