Тренер "Клипперс" получил приз имени Руди Томьяновича

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс получил приз имени Руди Томьяновича по итогам сезона-2018/19 в НБА. Он второй раз в истории получил данную награду. Впервые ее получил в 2012 году, когда работал с "Бостоном".

Этот приз ежегодно вручается наставнику, который сочетает в себе профессиональные качества и умение налаживать контакт с прессой и болельщиками. Победитель выбирается через голосование 200 представителей ассоциации профессиональных журналистов, пишущих о баскетболе.

Также на получение награды в этом сезоне претендовали Кенни Аткинсон ("Бруклин"), Майк Д'Антони ("Хьюстон"), Майкл Мэлоун ("Денвер") и Нейт Макмиллан ("Индиана").