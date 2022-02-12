Сонего одержал победу в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В двух сетах он переиграл испанца Фернандо Вердаско — 6:4, 7:6 (7:4).
Следующим соперником Сонего будет победитель матча Франсиско Черундоло — Диего Шварцман.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 602 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:4, 7:6 (7:4)
Новости