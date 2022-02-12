Сонего одержал победу в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В двух сетах он переиграл испанца Фернандо Вердаско — 6:4, 7:6 (7:4).

Следующим соперником Сонего будет победитель матча Франсиско Черундоло — Диего Шварцман.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:4, 7:6 (7:4)