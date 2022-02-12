«Сан-Антонио» переиграл «Атланту», «Бостон» выиграл у «Денвера»

«Бостон» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:102. В другой встрече «Атланта» проиграла «Сан-Антонио» — 121:136.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Денвер» — 108:102 (30:32, 21:28, 25:19, 32:23)

Б: Тейтум (24), Смарт (22), Р. Уильямс (15 + 16 подборов).

Д: Йокич (23 + 16 подборов + 11 передач), Гордон (17), Кампаццо (14).

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 121:136 (29:43, 27:30, 31:30, 34:33)

А: Богданович (23), Янг (18 + 11 передач), Галлинари (16), Хертер (14).

С: Мюррэй (32 + 10 подборов + 15 передач), Джонсон (26), Васселл (20).