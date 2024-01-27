«Сан-Антонио» обыграл «Портленд», Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд» со счетом 116:100.

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Анферни Саймонс, набравший 40 очков. У центрового «Сперс» Виктора Вембаньяма 23 очка и 12 подборов.

После этого матча «Сан-Антонио» с 9 победами занимает последнее место в Западной конференции, «Портленд» с 13 победами — на предпоследней строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22)

27 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».