Участие Карри в первом матче плей-офф НБА под вопросом

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри может пропустить первый матч плей-офф НБА против «Денвера», сообщает Sports Illustrated.

По данным источника, тренерский штаб оценит готовность игрока к нагрузкам.

В конце марта у игрока было диагностировано растяжение связок левой стопы.

В этом сезоне Карри сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,5 очка, 5,2 подбора и 6,3 передачи.

Первый матч между «Голден Стэйт» и «Денвером» состоится 17 апреля.