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Сегодня, 07:16

«Портленд» дома проиграл «Сакраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Портленд» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 80:120. «Трэйл Блэйзерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Атакующий защитник Шэйдон Шарп, набравший 30 очков в составе хозяев, стал самым результативным игроком встречи.

«Сакраменто» с результатом 46-30 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Портленд» — 13-й (32-44).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Сакраменто» — 80:120 (20:19, 26:31, 18:33, 16:37)

П: Шарп (30), Нокс (12 + 12 подборов), Уокер (12).

С: Монк (19), Фокс (18), Хертер (17), Сабонис (15 + 12 подборов).

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
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