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«Лейкерс» на выезде выиграли у «Чикаго». Дэвис оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» на выезде переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:110. «Буллз» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — 38 очков и 10 подборов.

В других встречах «Оклахома-Сити» выиграла у «Детройта» (107:106), «Мемфис» обыграл «Клипперс» (132:141), «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Юты» (117:128).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лейкерс» — 110:121 (20:31, 31:28, 25:26, 34:36)

Ч: Вучевич (29 + 12 подборов), Дерозан (22), Уайт (17), Лавин (16).

Л: Дэвис (38 + 10 подборов), Джеймс (25), Ривз (19), Расселл (17).

«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 107:106 (26:26, 28:30, 30:24, 23:26)

О: Джейлен Уильямс (27), Дорт (20), Уиггинс (19), Гидди (18).

Д: Айви (24), Уайзмен (14 + 11 подборов), Оморуйи (14), Джозеф (13).

«Мемфис» — «Клипперс» — 132:141 (30:29, 34:41, 41:35, 27:36)

М: Морант (36), Брукс (30), Альдама (17), Тиллман (16 + 10 подборов).

К: Уэстбрук (36 + 10 передач), Ковингтон (27), Хайлэнд (20).

«Сан-Антонио» — «Юта» — 117:128 (33:36, 29:28, 26:29, 29:35)

С: Брэнэм (21), Джонс (17), Мамукелашвили (17), Грэм (17).

Ю: Хортон-Такер (41), Данн (17), Азубуйке (12).

БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Чикаго Буллз
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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