"Орландо" прервал победную серию "Милуоки"

"Орландо" на выезде обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 103:83. "Бакс" выступали без своего лидера Янниса Адетокунбо. Самым результативным игроком стал защитник хозяев площадки Эрик Блэдсоу - 19 очков и 11 подборов.

"Мэджик" прервали победную серию лидера Восточной конференции, которая насчитывала 6 матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Орландо" - 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24)

М: Блэдсоу (19+11 передач), Миддлтон (11+12 подборов), Брогдон (14).

О: Исаак (17), Вучевич (15+17 подборов), Росс (15).