Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:40

«Голден Стэйт» проиграл «Орландо». Карри набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Орландо» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:129. «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 39 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Голден Стэйт» — 130:129 (30:30, 23:35, 43:33, 34:31)

О: Саггс (26), Банкеро (22), Ф. Вагнер (19), Окики (16), Хэмптон (15).

Г: Карри (39), Томпсон (27), Луни (17), Уиггинс (15).

0
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»
МАГАТЭ не выявило незаявленных ядерной деятельности или материалов на объектах на Украине
Самолет с российскими пленными приземлился в Чкаловском
Британский наемник «Рэмбо» на Украине захотел домой после обстрела армии РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харден пропустит месяц из-за травмы стопы
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости