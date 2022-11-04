«Голден Стэйт» проиграл «Орландо». Карри набрал 39 очков
«Орландо» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:129. «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 39 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Голден Стэйт» — 130:129 (30:30, 23:35, 43:33, 34:31)
О: Саггс (26), Банкеро (22), Ф. Вагнер (19), Окики (16), Хэмптон (15).
Г: Карри (39), Томпсон (27), Луни (17), Уиггинс (15).
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