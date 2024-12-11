Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:05

«Оклахома-Сити» победила «Даллас» и вышла в полуфинал Кубка НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оклахома-Сити» переиграла «Даллас» в матче 1/4 финала Кубка НБА — 118:104.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В полуфинале «Оклахома» сыграет с победителем матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Матчи внутрисезонного турнира идут в зачет регулярного чемпионата.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА. 1/4 финала

«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)

О: Гилджес-Александер (39), Джейлен Уильямс (18), Уоллес (11), Дорт (11), Хартенштайн (10 + 13 подборов).

Д: Томпсон (19), Маршалл (19), Ирвинг (17), Дончич (16 + 11 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
В США оценили шансы противоракетной системы THAAD перехватить гиперзвуковое оружие РФ
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Орбан указал на причины молчания Трампа об Украине
Популярное видео
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Милуоки» переиграл «Орландо» в четвертьфинале Кубка НБА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости