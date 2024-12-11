«Милуоки» переиграл «Орландо» в четвертьфинале Кубка НБА

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«Милуоки» переиграл «Орландо» в матче 1/4 финала Кубка НБА — 114:109.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В полуфинале Кубка НБА «Милуоки» сыграет с победителем матча «Нью-Йорк» — «Атланта». Матчи внутрисезонного турнира идут в зачет регулярного чемпионата.

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Кубок НБА. 1/4 финала

«Милуоки» — «Орландо» — 114:109 (25:33, 35:26, 20:13, 34:37)

М: Я. Адетокунбо (37), Лиллард (28), Портис (22 + 10 подборов).

О: Саггс (32), Блэк (17), М. Вагнер (13), Битадзе (12 + 14 подборов).