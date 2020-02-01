«Оклахома» на выезде выиграла у «Финикса»

«Финикс» на своем паркете уступил «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА (107:111). Самым результативным игроком стал форвард проигравшей команды Келли Убре.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Оклахома» — 107:111 (27:25, 25:28, 29:26, 26:32)

Ф: Убре (27 + 12 подборов), Букер (27), Эйтон (16).

О: Галлинари (27), Шредер (24), Пол (20 + 10 передач).

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